Pugni e calci in faccia a un 19enne | ferito anche l’amico che l’ha difeso

Ilrestodelcarlino.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave episodio di violenza si è verificato a Modena, dove un 19enne è stato brutalmente aggredito con pugni e calci. L'aggressione, scaturita da una frase provocatoria, ha coinvolto anche un amico che ha tentato di difenderlo, rimediando a sua volta ferite. Un episodio che mette in luce la pericolosa escalation di violenza tra i giovani.

Modena, 9 dicembre 2025 –  Sono tutti giovanissimi ma ‘covano’ dentro una violenza disarmante. Per una parola di troppo, a quanto pare, un ragazzo di appena 19 anni, italiano di origine tunisina, è stato pestato a sangue venerdì sera in viale Vittorio Veneto. Non erano neppure le 19 quando è accaduto il fatto. Lo scontro. Ora le indagini sono in corso da parte della polizia di Stato per ricostruire l’accaduto ma – da quanto si è appreso – una coppia di amici è arrivata allo scontro con un’altra coppia di giovani, all’apparenza minorenni e la violenza ha avuto il sopravvento. Siamo appunto in una strada del centro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

