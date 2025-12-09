Puglia trekking – tra culto e grotte Ostuni

Domenica 14 dicembre, Puglia Trekking propone un'escursione tra culto e grotte ad Ostuni. Un percorso immerso nella natura selvaggia della zona, offrendo panorami mozzafiato sulla piana degli olivi monumentali e sul mare. Un'esperienza ideale per scoprire le bellezze naturali e culturali di questo suggestivo territorio pugliese.

Domenica 14 dicembre – Puglia TrekkingOre 09.45 – Tra Culto e Grotte (Ostuni)Un percorso immerso nella natura più selvaggia del territorio ostunese, con affacci spettacolari sulla piana degli olivi monumentali fino al mare. L’escursione partirà dal Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Puglia trekking - gli eremi del vallone di Pulsano

Puglia archeo trekking – le pietre tagliate

Puglia trekking – gli eremi del vallone di Pulsano

Cari amici, vi ricordiamo gli appuntamenti di DOMENICA 07 e di LUNEDÌ 08 - Ore 09.30 Cammini di Puglia: tra Barsento e i sentieri di Noci il percorso tra suoni, natura e arte con Marina - Ore 09.30 Puglia Archeo Trekking - Il Pulicchio di Gravina il percorso t - facebook.com Vai su Facebook

Puglia, ecco i migliori percorsi di trekking tra mare e trulli. La mappa - Gli amanti del trekking lo sanno bene e la Puglia ben si presta ad essere scoperta dai camminatori: terra ricca di ... Riporta quotidianodipuglia.it