Puglia archeotrekking – tra boschi e jazzi di Castel del Monte
Domenica 14 dicembre, la Puglia invita all'ArcheoTrekking tra boschi e jazzi di Castel del Monte. Un itinerario nel cuore del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, tra natura selvaggia e tesori archeologici, per scoprire paesaggi unici e storia millenaria in un percorso immersivo e suggestivo.
Domenica 14 dicembre – Puglia ArcheoTrekkingOre 10:00 – Tra Boschi e Jazzi di Castel del MonteUn percorso immerso nei sentieri che circondano Castel del Monte, nel cuore del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.Cammineremo tra boschi, sterrati e antichi jazzi, alla scoperta della Murgia più autentica. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Puglia archeotrekking - il bosco delle Pianelle
Puglia archeotrekking – “Halloween tra querce ed eremi”
Cari amici, vi ricordiamo gli appuntamenti di DOMENICA 07 e di LUNEDÌ 08 - Ore 09.30 Cammini di Puglia: tra Barsento e i sentieri di Noci il percorso tra suoni, natura e arte con Marina - Ore 09.30 Puglia Archeo Trekking - Il Pulicchio di Gravina il percorso t - facebook.com Vai su Facebook
'Puglia in Bosco' al via la rete dei boschi didattici di Puglia - lanciamo una sfida culturale, per la creazione di una rete reale di tutela dei nostri boschi". Scrive affaritaliani.it
