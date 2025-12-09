La nuova Champions League entra in una fase delicata e il confronto tra PSV Eindhoven e Atletico Madrid al Philips Stadion si presenta come uno dei match più interessanti del turno. In palio ci sono punti pesantissimi per la corsa verso la parte alta della classifica della fase a lega e, di conseguenza, per l’accesso agli ottavi. Stato di forma del PSV. Il PSV arriva alla partita nel momento forse più brillante della propria stagione. In campionato guida la classifica con un ruolino quasi perfetto: una sola partita non vinta nelle ultime undici e diversi successi con scarti larghi, spesso con almeno tre reti segnate. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - PSV–Atletico Madrid: sfida decisiva al Philips Stadion