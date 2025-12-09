Provincia di Modena conti in equilibrio Personale dimezzato in dieci anni
L’Assemblea dei sindaci della Provincia di Modena ha approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2026-2028, confermando la stabilità finanziaria nonostante un personale dimezzato negli ultimi dieci anni. Il documento, ora in attesa dell’approvazione definitiva del consiglio provinciale prevista per il 16 dicembre, riflette l’andamento economico e le strategie future dell’ente.
