Providence Perugia è capitale del gospel

Un Natale a ritmo di gospel, dal respiro internazionale. La città è pronta a festeggiare il debutto di “Providence – Perugia Gospel Week”, la nuova rassegna consacrata alla migliore musica gospel: inserita nella stagione “Sanfra” da domenica 14 a martedì 23 dicembre trasformerà il centro storico e l’auditorium San Francesco al Prato in un palcoscenico vibrante di spiritualità, incontro e condivisione. Dopo l’anteprima della Gospel Connection Mass Choir del 9 novembre, la rassegna proporrà così per dieci giorni alcuni tra i più importanti cori e artisti gospel italiani e internazionali, offrendo al pubblico un viaggio capace di evocare tutta la magia del periodo natalizio, in un progetto promosso da Mea Concerti in collaborazione con Alma Music Project e il Comune, nell’ambito del cartellone delle festività natalizie. 🔗 Leggi su Lanazione.it