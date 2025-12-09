Prosa Atalanta-Chelsea e gospel | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Bergamonews.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ecco le principali proposte per questa sera a Bergamo e provincia: spettacoli teatrali, eventi natalizi, partite di calcio, festival cinematografici e musica gospel. Un’ampia gamma di occasioni per trascorrere una serata ricca di cultura, divertimento e atmosfera festiva.

Lo spettacolo “Pignasecca e Pignaverde” al Teatro Donizetti per la Stagione di Prosa, il Villaggio di Natale e la pista di pattinaggio al Piazzale degli Alpini, Christmas Village e la ruota panoramica in Piazza Matteotti, la partita di calcio fra Atalanta e Chelsea allo Stadio di Bergamo, il festival del cine espanol y latinoamericano al Conca Verde, il gospel a Ponte San Pietro e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di martedì 9 dicembre. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 28 dicembre al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, torna il Villaggio di Natale con i tradizionali mercatini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

prosa atalanta chelsea gospelProsa, Atalanta-Chelsea e gospel: cosa fare stasera a Bergamo e provincia - Lo spettacolo “Pignasecca e Pignaverde” al Teatro Donizetti per la Stagione di Prosa, il Villaggio di Natale e la pista di pattinaggio al Piazzale degli Alpini, Christmas Village e la ruota panoramica ... Secondo bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Prosa Atalanta Chelsea Gospel