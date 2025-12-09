Pronostico Villarreal-Copenaghen | il fattore campo fa ancora la differenza

Villarreal-Copenaghen è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Contro formazioni danesi il Villarreal ha sempre vinto le partite giocate in casa. Tre vittorie. E, in generale, nei sei scontri diretti che ci sono stati, solamente in un’occasione ci ha rimesso le penne, in trasferta. Numeri che fotografano nel migliore dei modi la situazione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it In casa, la squadra di Marcelino, è un rullo compressore. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

