Qarabag-Ajax è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Otto sconfitte consecutive nelle competizioni Uefa per l’Ajax: è la striscia più lunga della storia per la formazione olandese che sin dalla prima gara di questa manifestazione ha dimostrato di non essere in grado di competere con le altre. Un momento di transizione che fino ad oggi ha regalato zero punti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Sembra però essere arrivato il momento di muovere la classifica contro il Qarabag che ha fatto comunque sette punti in Champions League. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Qarabag-Ajax: si ferma la striscia storica