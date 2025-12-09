Pronostico Psv-Atletico Madrid | numeri e giocatori decisivi ci danno una certezza

Analisi e pronostico della sfida tra Psv e Atletico Madrid, valida per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League. La partita, in programma martedì alle 21, sarà trasmessa in diretta tv. Scopri numeri, giocatori decisivi e le probabili formazioni per un'anteprima completa di questa importante sfida europea.

Psv-Atletico Madrid è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il ruolino di marcia in casa del Psv in Europa è davvero entusiasmante. Nelle ultime tredici partite giocate gli olandesi hanno perso solamente una volta e quest’anno, per dire, hanno rifilato sei gol al Napoli. Non una cosa di poco conto. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Con diciassette gol nelle ultime 18 partite giocate nella fase a gironi della Champions League, l’attacco dimostra di essere in palla. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Psv-Atletico Madrid: numeri e giocatori decisivi ci danno una certezza

Approfondisci con queste news

Atletico Madrid-Inter, pronostico marcatore: stuzzica il nome che non ti aspetti Vai su X

Atletico Madrid-Inter, pronostico marcatore: stuzzica il nome che non ti aspetti - facebook.com Vai su Facebook

Pronostico Psv-Atletico Madrid: in Europa gli spagnoli gradiscono un esito... - Altro incontro interessante della serata di Champions League è quello in programma a Eindhoven tra Psv e Atletico Madrid, due formazioni che in classifica si trovano una sotto l’altra divise da un ... Segnala tuttosport.com