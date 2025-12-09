Pronostico Monaco-Galatasaray | Osimhen è una sentenza

Martedì alle 21 si affrontano Monaco e Galatasaray nella sesta giornata della fase a gironi di Champions League. L'incontro promette spettacolo e insidie, con Osimhen pronto a essere protagonista. Ecco le probabili formazioni, il pronostico e tutte le informazioni per seguire la sfida in diretta.

Monaco-Galatasaray è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Solamente una volta il Galatasaray – in undici trasferte in Francia – è riuscito a vincere. Parliamo del 2001, contro il Nantes. Per il resto molte delusioni per i giallorossi di Turchia che, però, quest'anno, hanno una rosa talmente forte da potersela giocare davvero contro tutti. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Certo, il problema trasferta è rimasto a Osimhen e compagni. Però c'è da dire che questo Monaco – che fatica sia in campionato che in Champions – non è che faccia così tanta paura, nonostante abbia vinto quattro delle ultime cinque partite in casa contro formazioni turche.