Pronostico Inter-Liverpool | Chivu assapora il colpaccio

L'incontro tra Inter e Liverpool, valido per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League, rappresenta un match cruciale per entrambe le squadra. In palio ci sono punti fondamentali per la qualificazione, con le formazioni pronte a scendere in campo martedì alle 21. Ecco le probabili formazioni e il pronostico di una sfida che promette spettacolo.

Inter-Liverpool è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La crisi del Liverpool potrebbe aiutare l’Inter di Chivu, alla ricerca di punti importanti in questa Champions League per rimanere dentro le prime otto e non fare gli spareggi. In casa, i nerazzurri, hanno sempre vinto in questa manifestazione in stagione. E sognano il colpaccio. (AnsaFoto) – Ilveggente.it “Cerco punti” ha detto il tecnico in conferenza stampa. Sapendo di poter contare su un gruppo che rema tutto dalla stessa parte e senza problemi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it