Pronostico Barcellona-Eintracht | Flick continua la scalata

La sfida tra Barcellona ed Eintracht si disputa nella sesta giornata della fase a gironi di Champions League, un match decisivo per le sorti del gruppo. Martedì alle 21, i due team si affrontano con l’obiettivo di consolidare le proprie posizioni in classifica. Ecco le probabili formazioni, il pronostico e tutte le informazioni sulla partita.

Barcellona-Eintracht è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Una scalata vera e propria quella del Barcellona che adesso si ritrova da solo in testa alla classifica della Liga con 4 punti di vantaggio rispetto al Real Madrid. Sì, Flick ha rimesso le cose a posto e vuole continuare anche in Champions League. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Nelle ultime venti partite contro formazioni tedesche i catalani hanno vinto sedici volte. Ma non sta andando benissimo nell’ultimo periodo nella massima competizione europea perché sommando anche i match della passata stagione nelle ultime otto gare sono arrivate solamente due vittorie. 🔗 Leggi su Ilveggente.it