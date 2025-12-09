Pronostico Atalanta-Chelsea | Maresca profeta in Patria?

L'incontro tra Atalanta e Chelsea, valido per la sesta giornata della fase a gironi di Champions League, si svolgerà martedì alle 21. La sfida rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, con i risultati che potrebbero influenzare il prosieguo del torneo. Ecco un'analisi delle probabili formazioni e il pronostico della partita.

Atalanta-Chelsea è una partita della sesta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Di sicuro per il Chelsea di Enzo Maresca non è proprio il miglior momento di forma possibile. Qualche difficoltà nel corso delle ultime settimane i Blues le hanno incontrate in campionato. Anche se, sulla qualità della rosa a disposizione del tecnico italiano non è che ci possano essere discussioni. Inoltre è pure esplosa la stella Estevao, un giocatore che potrebbe far parlare di se per molto tempo. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it