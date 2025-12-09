promossi dal pd

Il Partito Democratico di Umbertide ha avviato una serie di tavoli tematici intitolati

UMBERTIDE "L’Umbertide che vogliamo". E’ il tema dei tavoli tematici che il Pd sta approntando per discutere del futuro della città. "Saranno spazi di confronto tematici – dice il segretario locale del partito Filippo Corbucci - orientati alla condivisione di idee, esperienze e proposte per lo sviluppo della città, ma non solo. Si tratta dell’inizio di un cammino che speriamo confermerà che una comunità come la nostra può ritrovare energia, idee e visione quando sceglie di mettersi in gioco insieme". L’obbiettivo dei Dem è una città più giusta ed inclusiva. Da qui la scelta di quattro peculiari aree tematiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it