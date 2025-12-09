Promesse disattese e aumenti di prezzo per Sky maxi multa da 4,2 milioni

L'Antitrust ha comminato a Sky Italia una multa di 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette. L'ammenda riguarda promesse disattese e aumenti di prezzo, che hanno causato disagi ai consumatori e sollevato dubbi sulla trasparenza delle politiche dell'azienda nel settore delle telecomunicazioni.

L'Antitrust ha inflitto a Sky Italia una sanzione complessiva di 4,2 milioni di euro per tre pratiche commerciali scorrette. L'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha deliberato una sanzione da due milioni di euro per "ingannevolezza delle comunicazioni di aumento dei costi degli. 🔗 Leggi su Today.it

Da oltre trent'anni promesse disattese, l'ultima si chiama «Casa di Comunità». E l'incuria aumenta