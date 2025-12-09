Project Teaser | Silent Hill PT è tornato con un gioco amatoriale

Project Teaser, sviluppato da RickiE7an con Unreal Engine 5, è un gioco horror indipendente che riprende l’atmosfera di Silent Hill P.T. Si tratta di un'esperienza psicologica in prima persona, creata come teaser amatoriale, offrendo un immersivo viaggio nel terrore e nella suspense.

Project Teaser è un piccolo titolo horror indipendente sviluppato da RickiE7an, pensato come esperienza psicologica in prima persona e costruito con Unreal Engine 5. Non è un gioco tradizionale, ma un walking horror di circa mezz’ora, concepito come progetto sperimentale e come omaggio dichiarato a un cult del genere. L’atmosfera è la vera protagonista: corridoi bui, silenzi pesanti, presenze invisibili e una costante sensazione di inquietudine guidano ogni passo del giocatore. Chi lo ha provato tende a descriverlo come una ricreazione sorprendentemente fedele allo stile dell’opera che lo ispira, tanto da renderlo simile a un fangame appassionato, creato più per celebrare un’icona horror che per competere sul mercato commerciale. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net