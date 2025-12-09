Programmi TV martedì 9 dicembre 2025 | fiction soap e film

Ecco la guida ai programmi TV di martedì 9 dicembre 2025, con fiction, soap e film da non perdere. Scopri cosa trasmettono le principali reti come Rai 1, Canale 5 e Canale 20, tra cui “L’altro ispettore”, “La notte nel cuore” e “Days to Kill”. Una panoramica degli appuntamenti televisivi per trascorrere al meglio la serata.

“L’altro ispettore” su Rai 1, “La notte nel cuore” su Canale 5, “Days to Kill ” su Canale 20. Cosa vedere stasera in tv, la guida del 9 dicembre 2025. La serata televisiva del 9 dicembre 2025 vede su Rai 1 la finale di stagione della fiction L’altro ispettore, che porta Mimmo a confrontarsi con un caso apparentemente semplice ma in realtà carico di tensione e colpi di scena, fino a una scelta cruciale tra giustizia e vita privata. Rai 2 punta invece sull’approfondimento con Belve Crime, il format che scava nei lati oscuri della cronaca nera attraverso testimonianze e ricostruzioni serrate. Su Rai 3 torna Amore Criminale, con storie di violenza di genere raccontate con sensibilità e rigore, mentre Canale 5 propone la fiction La Notte nel cuore, un dramma familiare che intreccia segreti e conflitti irrisolti. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Programmi TV martedì 9 dicembre 2025: fiction, soap e film

