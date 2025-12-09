Progetto europeo RegioGreenTex Scarti tessili pronti per nuova vita

Il progetto europeo RegioGreenTex, parte del Green Deal, ha trasformato gli scarti tessili in nuovi materiali e tessuti sperimentali, promuovendo un modello di economia circolare nell’industria tessile. Il convegno conclusivo ha riunito attori di settore, istituzioni e centri di ricerca per condividere risultati e prospettive di sviluppo sostenibile.

Rifiuti e scarti tessili diventano nuovi materiali e tessuti sperimentali. Si è tenuto il convegno conclusivo del progetto europeo RegioGreenTex, iniziativa del Green Deal che ha promosso collaborazione, ricerca e sviluppo nell’ industria tessile tra manifattura, istituzioni e centri di ricerca, per rendere circolare l’intera filiera europea. A organizzare l’incontro è stata Trafi Creatività Tessile, che nel proprio showroom al Victory Cafèmuseo, ha presentato i risultati. "Per noi è stata una sfida – spiegano Fabio Giusti, Nicolò Coffaro e Daniele Luconi –. Abbiamo trasformato rifiuti e scarti in nuovi materiali e tessuti sperimentali, sviluppando prototipi, testando processi e cercando soluzioni di upcycling scalabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

