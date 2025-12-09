Profumo | chiudo gli occhi non vedo ma lo sento di più Vi spieghiamo perché succede

Quando si chiudono gli occhi o si è al buio, l'esperienza olfattiva si intensifica, rendendo i profumi più coinvolgenti e ricchi. Questo fenomeno, spesso percepito come un aumento della sensibilità ai scent, deriva dalla riduzione delle stimolazioni visive, che permette all'olfatto di emergere con maggiore forza. Ecco perché il profumo si sente più forte in queste condizioni.

Il profumo diventa più intenso con gli occhi bendati oppure al buio. Non vedere potenzia l'esperienza olfattiva rendendo la fragranza più intensa, ricca e coinvolgente. Una fragrance designer spiega perché succede. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

