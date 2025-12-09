Professionisti indispensabili siamo già sotto pressione

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ascoli manifesta il proprio dissenso riguardo all’ipotesi di chiusura del Corso di Laurea in Infermieristica, istituito nella provincia. I professionisti evidenziano l’importanza di questa figura per il sistema sanitario locale, sottolineando come tale decisione possa influire negativamente sulla qualità dell’assistenza e sulla tutela della salute pubblica.

L'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Ascoli esprime il proprio forte dissenso nei confronti dell'ipotesi di chiusura del Corso di Laurea in Infermieristica attivo sul territorio provinciale. Una posizione netta, affidata a un comunicato dai toni decisi, che riflette la preoccupazione di un'intera categoria professionale per le ricadute che una simile decisione potrebbe avere nel medio e lungo periodo. "Una decisione di questo tipo arriva in un momento storico in cui il sistema sanitario si trova già sotto pressione – scrive l'Ordine – e in cui, nei prossimi anni, è previsto un significativo aumento dei pensionamenti, quasi il doppio rispetto agli anni precedenti".

