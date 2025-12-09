Prodi | Trump odia la democrazia e l' Ue che considera un impiccio – Il video

In un intervento recente, Prodi denuncia come le azioni di Trump riflettano un rifiuto della democrazia e un disprezzo per l’Unione Europea, che considera un ostacolo. L’ex presidente evidenzia la fragilità internazionale e il rischio di un ritorno a forme di leadership autoritarie, sottolineando le sfide aperte per il nostro sistema democratico.

(Agenzia Vista) Milano, 09 dicembre 2025 "I recenti avvenimenti fanno capire che la nostra debolezza rende facile il compito di un presidente che sta voltando le spalle alla storia del suo stesso Paese, odia la democrazia e vede il futuro del mondo in un rapporto diretto tra oligarchi o dittatori o chiamateli poteri assoluti. Questo è quello che sta facendo e che farà anche in futuro: dall'Ucraina a qualsiasi altro orizzonte del mondo. Odia quindi l'Europa, perché ha un disegno politico nuovo per gli Stati Uniti, spero provvisorio, in cui l'Europa è proprio un impiccio", lo dice Prodi nel corso del suo intervento al premio Ispi (Istituto per gli studi di politica internazionale) 2025 a Milano. 🔗 Leggi su Open.online