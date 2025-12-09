“Il disprezzo del presidente degli Usa Trump ha contato sulla nostra progressiva incapacità di decidere, che tanto ha contribuito alla nascita di nazionalismi e populismi in Europa. I recenti avvenimenti fanno capire che la nostra debolezza rende facile il compito di un Presidente che sta voltando le spalle alla storia del suo stesso paese, odia la democrazia e vede il futuro del mondo in un rapporto diretto tra oligarchi o dittatori o chiamateli poteri assoluti. Questo è quello che sta facendo e che farà anche in futuro: dall’Ucraina a qualsiasi altro orizzonte del mondo. Odia l’Europa perché è un impedimento a un disegno politico nuovo per gli USA e spero temporaneo, in cui l’Ue è proprio un impiccio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Prodi: "Trump odia Europa e democrazia"