Prodi | Trump odia Europa e democrazia
“Il disprezzo del presidente degli Usa Trump ha contato sulla nostra progressiva incapacità di decidere, che tanto ha contribuito alla nascita di nazionalismi e populismi in Europa. I recenti avvenimenti fanno capire che la nostra debolezza rende facile il compito di un Presidente che sta voltando le spalle alla storia del suo stesso paese, odia la democrazia e vede il futuro del mondo in un rapporto diretto tra oligarchi o dittatori o chiamateli poteri assoluti. Questo è quello che sta facendo e che farà anche in futuro: dall’Ucraina a qualsiasi altro orizzonte del mondo. Odia l’Europa perché è un impedimento a un disegno politico nuovo per gli USA e spero temporaneo, in cui l’Ue è proprio un impiccio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Usa-Ue: Prodi, 'Trump all'Onu roba da matti, minati a fondo valori universalistici'
L'ultima di Prodi: "Trump vede Orban per spaccare l'Europa"
Prodi: Trump vede Orban per spaccare l'Ue, siamo all'infamia – Il video
Romano Prodi non usa mezzi termini: Donald Trump "odia l'Europa perché è un impedimento a un disegno politico nuovo per gli Stati Uniti". Quello dell'ex presidente del Consiglio, che insieme a Mario Monti ha ricevuto oggi - 9 dicembre - il Premio Ispi 2025,
#Prodi: il disprezzo di #Trump fa leva sull’incapacità a decidere della Ue Vai su X
