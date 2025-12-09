Prodi riceve premio Ispi | Trump odia l' Ue ma il suo declino è colpa nostra e del voto all' unanimità – Il video

Prodi riceve il premio Ispi in un contesto in cui si analizza il declino dell’Unione Europea, attribuito a decisioni chiave come il fallimento della Costituzione europea nel 2005. Nonostante le tensioni con figure come Trump, che odia l’Ue, l’articolo evidenzia come le responsabilità siano anche interne, derivanti da scelte e voti unanimi che hanno segnato il percorso dell’Unione.

(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 "Il declino dell’Ue cominciò nel 2005 quando fu bocciato il progetto di Costituzione europea partorito con lungo sforzo proprio per sigillare l’apertura a Est in un nuovo formato. Fu per noi un grande dispiacere, e per l’Ue l’inizio del processo di decadenza, di un lungo declino della forza europea. Anche perché da lì in poi la macchina dell’Ue di fatto si andò appesantendo, le divisioni acuendo. Non s’è mai più riusciti ad affrontare il tema dell’unanimità, vero e proprio cappio al collo dell’Unione". Lo ha detto Prodi ricevendo il Premio Ispi insieme a Mario Monti. 🔗 Leggi su Open.online

