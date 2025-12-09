Prodi Monti e quel pranzo dal cinese per cambiare la storia | Trump odia l’Europa ma il suo declino è colpa nostra – Il video

Open.online | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inutile girarci attorno, Donald Trump «odia l’Europa». Di più, «volta le spalle al suo stesso Paese e odia la democrazia». Lo dice a chiare lettere Romano Prodi nel discorso pronunciato all’Ispi per la consegna a lui e a un altro illustre ex premier, Mario Monti, del Premio annuale del think-tank. Incombe lo spettro dell’assalto politico-culturale Usa all’Ue cristallizzato nella Strategia di sicurezza nazionale pubblicata venerdì, e il tema non può che essere al centro delle riflessioni. Prodi è preoccupato, e molto, perché alle spalle di quell’ attacco quasi scomposto all’Europa c’è, spiega pensando anche alle trattative sull’Ucraina, la visione di chi mira a impostare il futuro su relazioni privilegiate tra oligarchi, per non dire dittatori. 🔗 Leggi su Open.online

