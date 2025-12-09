Prodi Monti e quel pranzo dal cinese per cambiare la storia | Trump odia l’Europa ma il suo declino è colpa nostra – Il video
Inutile girarci attorno, Donald Trump «odia l’Europa». Di più, «volta le spalle al suo stesso Paese e odia la democrazia». Lo dice a chiare lettere Romano Prodi nel discorso pronunciato all’Ispi per la consegna a lui e a un altro illustre ex premier, Mario Monti, del Premio annuale del think-tank. Incombe lo spettro dell’assalto politico-culturale Usa all’Ue cristallizzato nella Strategia di sicurezza nazionale pubblicata venerdì, e il tema non può che essere al centro delle riflessioni. Prodi è preoccupato, e molto, perché alle spalle di quell’ attacco quasi scomposto all’Europa c’è, spiega pensando anche alle trattative sull’Ucraina, la visione di chi mira a impostare il futuro su relazioni privilegiate tra oligarchi, per non dire dittatori. 🔗 Leggi su Open.online
?Il 17 dicembre 2025, dalle 10:00 alle 13:30, in Aula Prodi, Piazza San Giovanni in Monte, si terrà in presenza il seminario: Tra la terra e il cielo. Prospettive di ricerca nella storia del matrimonio ebraico e cristiano (secoli XVI-XVIII) Partecipanti: Emma Abate, - facebook.com Vai su Facebook
Torna la legge bavaglio, non più quella di Prodi e Monti, ma nella rozza versione di un imperiese - Torna la legge bavaglio, non più nel sofisticato sistema dei tempi di Romano Prodi e di Mario Monti, ma nella rozza versione di un senatore di Imperia amico di Totti. Lo riporta blitzquotidiano.it
Pagelle Torino-Milan, i voti di Tuttosport: Ricci ritrova il Toro e convince. Rabiot sorprende Israel sololaroma.it
Lukaku, primo sorriso: si è allenato (a parte). "Ci vediamo presto" gazzetta.it
Milan-Como in Australia rischia di saltare: “Condizioni troppo stringenti” ilfattoquotidiano.it
I robot italiani sfidano i colossi mondiali: Generative Bionics raccoglie 70 milioni di euro repubblica.it
Lukaku è tornato: il centravanti del Napoli ritorna in gruppo e ora Antonio Conte ha un jolly! Il punto calcionews24.com
Norton-Cuffy Juventus, quel club di Serie A ora fa sul serio: scout ieri al BluEnergy Stadium per visionarlo ... juventusnews24.com