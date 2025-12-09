Prodi e Monti svelano il patto dell’involtino primavera | Ci accordammo sulle nomine Ue in un ristorante cinese video

Attenti a quei due: Romano Prodi e Mario Monti, due Prof, due ex premier, due ex colonne del centrosinistra, si sono ritrovati a Milano per il premio Ispi 2025. Tra le dichiarazioni prevedibili contro Trump e i sovranisti e in favore dell’Europa e i silenzi e le omissioni sugli scandali all’Europarlamento, dal Qatargate all’inchiesta su Mogherini, Prodi e Monti hanno anche rievocato i metodi dei vecchi tempi. Hanno ricordato, ad esempio, il patto dell’ involtino primavera, nato nel 1999 quando Monti, fresco di un mandato da Commissario Ue per il mercato interno in scadenza, faceva già conto di tornare alla Bocconi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

