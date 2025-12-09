Proclamato il nuovo consiglio delle ragazze e dei ragazzi | i baby consiglieri rappresentano i loro coetanei nella vita pubblica FOTO
Si è svolta nel pomeriggio di martedì 9 dicembre, nella Sala dei Marmi della Provincia di Chieti, la cerimonia ufficiale di proclamazione degli eletti del nuovo consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (Ccrr), un momento significativo per la città e per il percorso di educazione civica. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
"I lavoratori del Cup sono di nuovo senza stipendio": proclamato lo stato di agitazione
Campania, Piero De Luca proclamato nuovo segretario PD. Teresa Armato è presidente
Niente accordo sul contratto collettivo per il settore Igiene Ambientale: proclamato un nuovo sciopero
Congratulazioni ed auguri di buon lavoro a Roberto Fico, proclamato oggi Presidente della Regione Campania. Avviamo formalmente questo nuovo percorso amministrativo, partendo dal lavoro importante svolto negli anni scorsi. Come Partito Democratico, i - facebook.com Vai su Facebook
Trieste, proclamato il nuovo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi: 40 giovani eletti - Nel pomeriggio del 3 dicembre, nella sala del Consiglio Comunale di Trieste, si è svolta la proclamazione del nuovo Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR). Scrive triestecafe.it
Napoli, Manna esce allo scoperto: l’erede di Di Lorenzo gioca in Serie A rompipallone.it
Roma, stuprata a 20 anni da tre uomini stranieri all'uscita della metro B1 a Jonio: la denuncia della ... ilmessaggero.it
Montevarchi. Inaugurata la mostra su Gastone Brilli Peri lanazione.it
Flash mob +Europa: Ue reagisca a Trump, governo Meloni ambiguo lanazione.it
Prodi: “Governo diviso su politica estera, Meloni con Trump e Salvini con la Russia” lapresse.it
L’Honduras ha emesso un mandato d’arresto internazionale per Juan Orlando Hernández, graziato da Trump metropolitanmagazine