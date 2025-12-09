Processo stalking a Morgan si ferma tutto | gli atti vanno alla Corte Costituzionale

Il processo per stalking e diffamazione a carico di Morgan al Tribunale di Lecco si ferma. Il giudice ha infatti accolto l'eccezione di legittimità costituzionale avanzata dagli avvocati Leonardo Cammarata e Rossella Gallo e ha trasmesso gli atti alla Consulta affinché si pronunci sulla norma che. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

