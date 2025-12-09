Processo stalking a Morgan si ferma tutto | gli atti vanno alla Corte Costituzionale
Il processo per stalking e diffamazione a carico di Morgan al Tribunale di Lecco si interrompe temporaneamente. Il giudice ha accolto l’eccezione di legittimità costituzionale sollevata dagli avvocati, trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale per una valutazione sulla norma coinvolta. La decisione interrompe temporaneamente il procedimento giudiziario in attesa di un pronunciamento costituzionale.
Il processo per stalking e diffamazione a carico di Morgan al Tribunale di Lecco si ferma. Il giudice ha infatti accolto l'eccezione di legittimità costituzionale avanzata dagli avvocati Leonardo Cammarata e Rossella Gallo e ha trasmesso gli atti alla Consulta affinché si pronunci sulla norma che. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
