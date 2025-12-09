Principe Sanremo Giovani 2025 video intervista | Prima i tortellini poi le prove il festival è un sogno

In vista di Sanremo Giovani 2025, abbiamo incontrato Principe, artista in gara con il brano Mon Amour. Durante l'intervista, ha condiviso il suo percorso, tra tortellini e prove, e ha raccontato come il festival rappresenti un sogno che desidera realizzare. Un’occasione per scoprire il suo mondo e il messaggio positivo che trasmette con la sua musica.

La nostra video intervista a Principe, in gara a Sanremo Giovani 2025 con il brano Mon Amour, già disponibile su tutte le piattaforme digitali, un invito a lasciarsi andare, a ballare anche quando la vita sembra troppo complicata e a trovare la vera bellezza proprio nella quotidianità. Così, Principe porta con se la forza della normalità, trasformandola in musica ed energia per connettersi davvero al proprio pubblico. Con Mon Amour Principe si inserisce nel panorama della nuova scena pop italiana, portando un approccio genuino e spontaneo alla scrittura e alla performance.

