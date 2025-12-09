La Asl Roma 2 ha aperto un fascicolo e ha sospeso Roberto Palumbo, primario del reparto di nefrologia dell’ ospedale Sant’Eugenio di Roma, in quanto agli arresti domiciliari per presunte tangenti. Lo si apprende da fonti sanitarie. Ieri la gip del Tribunale di Roma, Paola Della Monica, ha disposto un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per Palumbo, dopo averne convalidato l’arresto. Le accuse a Palumbo. Il medico è accusato di aver intascato una presunta tangente di 3000 euro, da parte di un imprenditore della sanità romana. Nelle 41 pagine di ordinanza la giudice sottolinea come “deve, tuttavia, distinguersi la posizione del Palumbo” da quella dell’imprenditore “che ha ammesso, con più trasparenza, le proprie responsabilità, ha fornito elementi atti a ricostruire compiutamente i fatti; ha mostrato, soprattutto all’udienza di convalida, di essere quasi sollevato dall’emersione della vicenda che, in qualche modo, gli ha consentito di sottrarsi a procedure e condotte necessarie per poter svolgere la propria attività ma vissute anche come imposizioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Primario Palumbo arrestato a Roma, la Asl lo sospende