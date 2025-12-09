Primario Palumbo arrestato a Roma la Asl lo sospende
La Asl Roma 2 ha aperto un fascicolo e ha sospeso Roberto Palumbo, primario del reparto di nefrologia dell’ ospedale Sant’Eugenio di Roma, in quanto agli arresti domiciliari per presunte tangenti. Lo si apprende da fonti sanitarie. Ieri la gip del Tribunale di Roma, Paola Della Monica, ha disposto un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per Palumbo, dopo averne convalidato l’arresto. Le accuse a Palumbo. Il medico è accusato di aver intascato una presunta tangente di 3000 euro, da parte di un imprenditore della sanità romana. Nelle 41 pagine di ordinanza la giudice sottolinea come “deve, tuttavia, distinguersi la posizione del Palumbo” da quella dell’imprenditore “che ha ammesso, con più trasparenza, le proprie responsabilità, ha fornito elementi atti a ricostruire compiutamente i fatti; ha mostrato, soprattutto all’udienza di convalida, di essere quasi sollevato dall’emersione della vicenda che, in qualche modo, gli ha consentito di sottrarsi a procedure e condotte necessarie per poter svolgere la propria attività ma vissute anche come imposizioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Corruzione: arrestato Roberto Palumbo, primario dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma. “Intascava mazzetta da imprenditore”
Arrestato per corruzione Palumbo, primario dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma
Ospedale Sant'Eugenio di Roma, il primario Roberto Palumbo arrestato. «Stava intascando una mazzetta»
Roma, primario del Sant’Eugenio arrestato per corruzione legata alla gestione dei pazienti in dialisi: Giovedì 4 dicembre gli agenti della squadra mobile della Polizia di Stato hanno arrestato Roberto Palumbo, primario del reparto di Nefrologia e dialisi dell’osp - facebook.com Vai su Facebook
Storia tremenda quella che ha travolto il primario di Nefrologia del Sant’Eugenio di Roma. Secondo le accuse, Roberto Palumbo dirottava i pazienti verso cliniche amiche in cambio di tangenti e benefici. Un metodo criminale a danno di malati e sanità pubblic Vai su X
Roberto Palumbo, cosa sappiamo del caso del primario di Nefrologia arrestato a Roma - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roberto Palumbo, cosa sappiamo del caso del primario di Nefrologia arrestato a Roma ... Lo riporta tg24.sky.it
Chelsea–Roma Women: le giallorosse pronte a volare a Londra sololaroma.it
Justice League Dark: Guillermo del Toro rivela i dettagli del suo cinecomic DC mai realizzato! nerdpool.it
Il bus trasformato in una lavanderia "mobile" per senzatetto nerdpool.it
"Ho fatto 30 anni di galera, non ho paura di voi", a processo per resistenza ai carabinieri nerdpool.it
Gilles Villeneuve, la statua di Fiorano sarà restaurata: il mito Ferrari torna a splendere ilrestodelcarlino.it
CityLife chiama i giovani artisti digitali nel segno di Zaha Hadid sbircialanotizia.it