Primario del Sant'Eugenio arrestato a Roma Roberto Palumbo sospeso dal servizio
Il primario di Nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio Roberto Palumbo è stato sospeso dal servizio. La Asl Roma 2 ha aperto un fascicolo interno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Arrestato in flagranza primario del Sant’Eugenio di Roma: “Ha intascato tangente da un imprenditore”
Roma, arrestato primario dell’ospedale Sant'Eugenio: è accusato di corruzione
Tangenti al Sant’Eugenio: arresto choc di un primario
Continuano a emergere nuovi dettagli sullo scandalo che ha coinvolto Roberto Palumbo, primario del reparto Nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma - facebook.com Vai su Facebook
#Roma L'inchiesta per corruzione che ha coinvolto il primario di nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio, Roberto Palumbo, ora ai domiciliari. Arrestato anche l’imprenditore Maurizio Terra. 12 gli indagati. Di @elenapababaloni #GR1 Vai su X
Primario del Sant'Eugenio arrestato, secondo l'accusa riceveva mazzette a cadenza mensile - Continua a crescere lo scandalo che ha coinvolto Roberto Palumbo, primario del reparto Nefrologia dell'ospedale Sant'Eugenio di Roma, arrestato in flagranza e portato in carcere nei giorni scorsi ment ... Segnala msn.com
