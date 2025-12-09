Primario arrestato per presunta tangente le intercettazioni | Che c' importa dei malati

"Che c'importa dei malati, è un problema loro se qui non si trovano bene". Pazienti come numeri, da smistare nei centri di dialisi privati in cambio di soldi e favori. E' l'intercettazione shock inserita nell'inchiesta sulla corruzione contestata a Roberto Palumbo, primario di nefrologia dell'ospedale romano Sant’Eugenio, che fotografa la scarsa considerazione dei malati. A parlare così è una dottoressa responsabile della gestione dei dializzati. Sei centri medici privati coinvolti, 14 persone indagate a vario titolo, soldi in nero e benefit per centinaia di migliaia di euro. per l'accusa è il presunto sistema Palumbo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Primario arrestato per presunta tangente, il gip: "Aveva il controllo sulla destinazione dei pazienti" - "L'inchiesta rivela come i diritti delle cliniche private diventassero privilegi per chi era disposto a pagare