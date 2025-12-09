Primario arrestato per presunta tangente le intercettazioni | Che c' importa dei malati
"Che c'importa dei malati, è un problema loro se qui non si trovano bene". Pazienti come numeri, da smistare nei centri di dialisi privati in cambio di soldi e favori. E' l'intercettazione shock inserita nell'inchiesta sulla corruzione contestata a Roberto Palumbo, primario di nefrologia dell'ospedale romano Sant’Eugenio, che fotografa la scarsa considerazione dei malati. A parlare così è una dottoressa responsabile della gestione dei dializzati. Sei centri medici privati coinvolti, 14 persone indagate a vario titolo, soldi in nero e benefit per centinaia di migliaia di euro. per l'accusa è il presunto sistema Palumbo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Corruzione, arrestato l’ex primario del Policlinico di Messina
Messina, pretendeva mazzette da case farmaceutiche: arrestato ex primario Policlinico
Mazzette, appalti e sponsorizzazioni: arrestato a Messina l’ex primario di chirurgia plastica
Roma, primario del Sant’Eugenio arrestato per corruzione legata alla gestione dei pazienti in dialisi: Giovedì 4 dicembre gli agenti della squadra mobile della Polizia di Stato hanno arrestato Roberto Palumbo, primario del reparto di Nefrologia e dialisi dell’osp - facebook.com Vai su Facebook
Tre giorni di scioperi a Roma. Il caso del primario arrestato. ASCOLTA il podcast di oggi 9 dicembre ift.tt/9l3Lmg4 Vai su X
Primario arrestato per presunta tangente, il gip: "Aveva il controllo sulla destinazione dei pazienti" - "L'inchiesta rivela come i diritti delle cliniche private diventassero privilegi per chi era disposto a pagare ... Lo riporta tgcom24.mediaset.it
Famiglia nel bosco, il caso diventa internazionale con i diplomatici dell'ambasciata australiana dai figli virgilio.it
Supergirl trailer teaser scopri la storia che più mi entusiasma jumptheshark.it
Piazza Orsini, per le feste natalizie riapre il parcheggio anteprima24.it
A Castiglion Fiorentino si sono accese le luci di Natale lanazione.it
Nuoto, i possibili nomi nuovi in arrivo per l’Italia in vista della stagione degli Europei 2026 oasport.it
Torino-Milan 2-3, i numeri della partita: protagonisti Rabiot e Pulisic | Serie A News pianetamilan.it