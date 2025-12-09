Primario arrestato a Roma come funzionava il sistema delle tangenti
Un primario è stato arrestato a Roma nell'ambito di un'indagine sul sistema delle tangenti. Il sistema Palumbo coinvolgeva l'indirizzamento illecito di pazienti dimessi dal Sant’Eugenio verso strutture per emodialisi, con minacce a chi non ottemperava alle direttive, rivelando un grave abuso di potere e pratiche illecite nel settore sanitario.
Come funzionava il sistema Palumbo: indirizzava i pazienti dimessi dal Sant’Eugenio alle strutture per emodialisi e minacciava chi non seguiva le indicazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it
