Primario arrestato a Roma come funzionava il sistema delle tangenti

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un primario è stato arrestato a Roma nell'ambito di un'indagine sul sistema delle tangenti. Il sistema Palumbo coinvolgeva l'indirizzamento illecito di pazienti dimessi dal Sant’Eugenio verso strutture per emodialisi, con minacce a chi non ottemperava alle direttive, rivelando un grave abuso di potere e pratiche illecite nel settore sanitario.

Come funzionava il sistema Palumbo: indirizzava i pazienti dimessi dal Sant’Eugenio alle strutture per emodialisi e minacciava chi non seguiva le indicazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

