Prima pagina Gazzetta dello Sport | Cura Pulisic | l’americano entra e lancia il Milan

Pianetamilan.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, martedì 9 dicembre 2025, si concentra sull'impatto di Pulisic nel Milan. L'americano entra in partita e dà nuova linfa alla squadra, suscitando entusiasmo tra i tifosi. La rassegna offre aggiornamenti su calcio, il club rossonero e le ultime novità di calciomercato.

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, martedì 9 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

