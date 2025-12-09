Prima pagina Gazzetta dello Sport | Cura Pulisic | l’americano entra e lancia il Milan
La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, martedì 9 dicembre 2025, si concentra sull'impatto di Pulisic nel Milan. L'americano entra in partita e dà nuova linfa alla squadra, suscitando entusiasmo tra i tifosi. La rassegna offre aggiornamenti su calcio, il club rossonero e le ultime novità di calciomercato.
