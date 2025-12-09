Prima nella sua Östersund Wierer la campionessa che emoziona ancora
Nella località dove ha ottenuto più successi (6) l'azzurra vince la prima gara di quella che sarà l'ultima stagione della sua carriera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
L'altoatesina è ancora padrona della 15 chilometri di Östersund in Svezia. Quella di Dorothea Wierer è la prima vittoria dell'Italia della neve nella stagione invernale Leggi l’articolo tinyurl.com/97updv6b - facebook.com Vai su Facebook
Wierer Show a Östersund! Nella prima tappa della Coppa del Mondo di biathlon, in Svezia, Dorothea trionfa nella 15 km individuale femminile. Per l’azzurra è la 17a vittoria in carriera nel massimo circuito! bit.ly/4rw39sb @Fisiofficial #RoadToMilanoCortin Vai su X
"Doro" e Oestersund nel destino, 10 anni dopo la prima vittoria: Wierer, cos'hai fatto? "Sensazione meravigliosa" - Avvio pazzesco per l'Italbiathlon con il trionfo della fuoriclasse di Rasun nella 15 km sulle nevi svedesi (piegando in rimonta per soli 3 decimi Leinamo), vero e proprio feudo ... Si legge su neveitalia.it
