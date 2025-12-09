Prima investito sulle strisce da un' auto pirata poi schiacciato da un altro mezzo | 79enne gravissimo
Un grave incidente si è verificato nel quartiere di Albaro a Genova, coinvolgendo un'anziana di 79 anni. Dopo essere stata investita sulle strisce pedonali da un’auto pirata, l’uomo è stato successivamente travolto da un altro veicolo. L’episodio è avvenuto poco prima delle 18 in piazza Leonardo Da Vinci, suscitando grande preoccupazione nella zona.
Dramma nel quartiere genovese di Albaro poco prima delle 18, in piazza Leonardo Da Vinci, nei pressi di via Boselli, in direzione centro. Un uomo di 79 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali e, pochi istanti dopo, schiacciato da un secondo veicolo in transito. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
