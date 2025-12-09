Prima investito sulle strisce da un' auto pirata poi schiacciato da un altro mezzo | 79enne gravissimo

Un grave incidente si è verificato nel quartiere di Albaro a Genova, coinvolgendo un'anziana di 79 anni. Dopo essere stata investita sulle strisce pedonali da un’auto pirata, l’uomo è stato successivamente travolto da un altro veicolo. L’episodio è avvenuto poco prima delle 18 in piazza Leonardo Da Vinci, suscitando grande preoccupazione nella zona.

Dramma nel quartiere genovese di Albaro poco prima delle 18, in piazza Leonardo Da Vinci, nei pressi di via Boselli, in direzione centro. Un uomo di 79 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali e, pochi istanti dopo, schiacciato da un secondo veicolo in transito. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Cinghiale investito, carcassa scomparsa prima dei rilievi: indagini in corso

Due incidenti prima dell’alba nel Comasco: pedone investito grave a Domaso, scontro auto-moto a Como

In occasione della straordinaria ondata di maltempo che ha investito gran parte della Puglia nella prima mattinata di giovedi 04 dicembre, i volontari del Sermolfetta, allertati dalla Centrale Operativa della Protezione Civile ed in coordinamento con il Commiss - facebook.com Vai su Facebook

Terrore sulle strisce ad Albaro: prima investito da auto pirata, poi un'altra macchina lo travolge - Un uomo di 79 anni stava attraversando regolarmente la strada sulle strisce pedonali nei pressi di via Boselli quando è stato centrato in pieno da un suv di grossa cilindrata. Da primocanale.it