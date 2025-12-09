Prima il brain rot adesso la rage bait | è arrivato il momento di ripensare il nostro uso dei social media?

Nel 2025 la parola dell'anno secondo l’ Oxford English Dictionary è stata rage bait, un’altra espressione, dopo brain rot, che ha a che vedere con il modo in cui utilizziamo e reagiamo ai contenuti che troviamo online, in particolare sui social media. Rage bait, cosa significa letteralmente la parola dell’anno 2025. Due sostantivi formano l’espressione dell’anno del 2025: rage in italiano significa rabbia, mentre bait esca. Una traduzione il più fedele possibile dovrebbe quindi essere esca della rabbia. Attenzione, non parliamo di pesca comprensibilmente, ma piuttosto del mondo digitale online, quello dove abbiamo portato un bel pezzo delle nostre vite. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Prima il brain rot, adesso la rage bait: è arrivato il momento di ripensare il nostro uso dei social media?

