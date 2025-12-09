l’evoluzione delle adattamenti di Stephen king nel cinema e in streaming. Le opere di Stephen King continuano a essere protagoniste di numerose trasposizioni sul grande e piccolo schermo, confermando il loro status di simboli della cultura pop contemporanea. il ritorno di the stand: un classico rinnovato. una mini-serie che resiste al tempo. Originariamente trasmessa nel 1994 su ABC, The Stand ha goduto di un rinnovato interesse grazie alla piattaforma Prime Video negli Stati Uniti. La serie ha attratto una nuova generazione di spettatori, riaccesa dall’interesse per le opere di King trasposte sul piccolo schermo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Prima adattamento di stephen king rivela il suo fascino su streaming dopo 31 anni