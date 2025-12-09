Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 09 Dicembre 2025, è pari a circa 0,292 euroSmc. Questo dato deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 30,93 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc (quindi 30,93 10,7 = 2,89 euroSmc). Tuttavia, per allinearsi alle prassi di mercato e arrotondamenti, il valore di riferimento per il PSV oggi si attesta a 0,292 euroSmc. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una tendenza al ribasso. Dopo aver toccato valori superiori a 0,315 euroSmc tra fine novembre e inizio dicembre, il prezzo ha iniziato una discesa costante, arrivando sotto quota 0,30 euroSmc negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

