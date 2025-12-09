Prezzo gas al metro cubo oggi
Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un dato fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di metano permette di stimare la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. In questo articolo analizziamo il prezzo attuale, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare in base ai consumi familiari. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 09 Dicembre 2025 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
