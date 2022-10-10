Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Fini e Rutelli, elogio del bipolarismo bipartisan ilmanifesto.it
Jimmy Kimmel rinnova il contratto e il suo show si protrae fino al 2027 jumptheshark.it
Torino-Milan 2-3, le pagelle: Pulisic (8) letale, Zapata (6,5) dirompente, Rabiot (7) che prodezza, Nkunku ... ilmessaggero.it
Rapina col tirapugni. Rifredi, ragazzini aggrediti: scatta una petizione per i controlli lanazione.it
Grande Fratello 2025, chi è uscito ieri sera lunedì 8 dicembre? | Video Mediaset superguidatv.it
Manfredi su Napoli: «Stop alle auto in una parte del centro, ora piano traffico ad hoc» ilmattino.it
Milan, Rabiot dopo il Torino: “Gol? Ogni tanto serve una giocata che cambi la partita”
Adrien Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al 90' di Torino-Milan, partita della 1...
Il buio oltre L’Avana, la «Nuova Anormalità» va a colpi di black out
Buio. È l'apagón non programmato che ti coglie a tradimento. Ci si organizza al meglio per la cena....
Con la confisca di beni russi la UE potrebbe rovinare l’euro, ma continua a premere su De Wever
La Commissione Europea insiste col progetto di confisca dei beni russi congelati. Preme sul primo m...
Solo Costa risponde a Trump. Asset russi, il rebus si intrica
«Europa e Usa non condividono più la stessa visione dell'ordine internazionale: da questo lato dell...
Pallamano, Mondiali femminili 2025: Olanda e Francia mettono fine al Main Round
Olanda e Francia chiudono in bellezza il terzo girone del Main Round dei Mondiali femminili di pall...
Alcaraz piegato in due dalle risate: arriva una proposta da un tifoso, Tiafoe ci mette il carico
Alcaraz e Tiafoe show nell'esibizione vinta dal tennista americano: proposta di matrimonio dagli sp...
Milano, si dimette amministratore unico del San Raffaele Francesco Galli
L'amministratore unico dell'ospedale San Raffaele di Milano, Francesco Galli, si è dimesso oggi dopo...
Steam lancia un gioco gratis con atmosfere vampire survivors
le novità gratuite su steam verso la fine del 2025 Con l'approssimarsi della conclusione del 2025, ...
Oroscopo di mercoledì 10 dicembre 2025: amore, lavoro e fortuna segno per segno
Scopri l'oroscopo di oggi, mercoledì 10 dicembre 2025: amore, lavoro e fortuna segno per segno. Pre...
La Liga: Real battuto dal Celta Vigo, il Barça allunga a +4, Atletico battuto a Bilbao
Madrid (Spagna) 8 dicembre 2025 - I risultati del mini turno infrasettimanale sembrava aver riacces...
Torino Milan, Landucci: “Rabiot, professionista esemplare e grande giocatore. Che assist Ricci”
Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Torino-Milan, partita della ...
Fico, oggi la proclamazione: «Emozione e impegno». La giunta prima di Natale
È la giornata della proclamazione del nuovo governatore. «Non vi nascondo l?emozione. Lavoreremo con...
Il potente antagonista di one piece finale: tutto quello che sappiamo
Il mondo di One Piece si trova alla soglia della fase finale della sua lunga narrazione, che si è s...
Vittoria da Scudetto! Torino Milan 2 3: Pulisic Pallone d’Oro
Vittoria pesante, da Scudetto senza dubbio, Torino-Milan 2-3: è un messaggio al campionato. Il comme...
Torna a casa, Fini: la fine della damnatio e (forse) un copione già letto
"Ci vediamo ieri!", si diceva in un film con Denzel Washington. L'ultima volta sul palco di Atreju ...
Papa Leone XIV lascia Piazza Mignanello in papamobile dopo l'omaggio all'Immacolata – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2025 Si è tenuta a Piazza di Spagna la consueta benedizione dell...
Calcio, Pulisic guida la rimonta del Milan a Torino. Colpi esterni di Genoa e Parma
Tre vittorie esterne nei posticipi della quattordicesima giornata della Serie A. L'ultima è quella ...
Breaking news: le 10 notizie casertane più interessanti del'8 dicembre 2025
Tante notizie di cronaca e attualità. Volete una panoramica completa delle notizie dell'8 dicembre...
Scherma Frosinone, Daniele Catallo protagonista della prima prova nazionale assoluti a Roma
Settimana memorabile per la Scherma Frosinone, impegnata a Roma nella Prima Prova Nazionale, che c...
Milan, parla Landucci post Torino: “Questa squadra non molla mai. Pulisic forte”
Marco Landucci, vice allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' dopo Torino-Milan, partita della...
Veroli, in scena “Tutta questione di fili”
Con immenso orgoglio e rinnovata emozione, il Teatro Comunale Veroli annuncia la riapertura del si...
Tampona quattro auto in sosta, grave incidente stradale. Un ferito
Campello, 8 dicembre 2025 – Attimi di tensione nel tardo pomeriggio lungo la strada che collega Ca...
Kengo Kurimoto, fumetti per natura
Terra d'Albione, 2025. Dove rifugiarsi se il lezzo della Brexit appesta l'aria e i sondaggi danno R...
Parcheggi ampliati e gratuiti, navette e chiusura dei cantieri: a Padova la viabilità cambia marcia
Con l'arrivo delle festività, le città fanno da richiamo per migliaia di visitatori alla ricerca d...
Paramount all’attacco su Warner, con l’ombra lunga di Trump
La vicenda Warner Bros si complica ed assume i contorni di un thriller hollywoodiano. Dopo l'annunc...
Piano Usa: Zelensky a Londra cerca tutele dagli alleati
Il piano di Zelensky per provare a porre un argine alla fuga solitaria tra Usa e Russia passa da Lo...
Milan spettacolo: da 0 2 a 3 2, Pulisic firma la rimonta in casa Toro
TORINO (ITALPRESS) – Un Milan mai domo va sotto di due reti, rimonta e vince per 3-2 sul campo del T...
Torino Milan 2 3, vittoria in rimonta grazie a Pulisic e torna in vetta
(Adnkronos) – Vittoria in rimonta del Milan a Torino. La squadra di Allegri si impone 3-2 al Grende...
Frosinone, presentazione del libro di Davide Vinciprova “Questo è papà”
Un Viaggio nel tempo. Una guida per la vita. Quando la politica incontra la cultura per la tutela ...
Torino Milan, Zapata non ci sta: “Risultato ingiusto”
Zapata, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dopo Torino-Milan, partita della 14^ gi...
Jimmy Kimmel rinnova il contratto e il suo show si protrae fino al 2027
aggiornamenti sul futuro di Jimmy Kimmel Live Il panorama dei programmi televisivi serali è in evo...
A Firenze un Mercatino di Natale da non perdere tra luci, colori e profumi
Dicembre è finalmente arrivato, il profumo di cannella si sente già nell'aria e tra fiabesche loca...
Realismo, non razzismo
L'episodio avvenuto nei giorni scorsi a San Mauro Pascoli di Cesena – lo stupro di una donna di cin...
Cassano non ha dubbi: «Scudetto? Inter la squadra più forte. Sono convinto che tra qualche mese accadrà questa cosa in classifica»
di Redazione Inter News 24L'ex attaccante dell'Inter, Antonio Cassano, ha voluto dir la sua sulla lo...
Grande Fratello 2025, tra Omer e Rasha è davvero finita? | Video Mediaset
Durante la semifinale del Grande Fratello 2025 spazio anche alla crisi in corso tra Omer e Rasha. ...
Baronissi, festa per i 40 anni di sacerdozio di Padre Diodato
Tanta emozione, questa mattina, a Baronissi, dove sono stati festeggiati, nel giorno dell'Immacola...
I Paesi Catalani vincono anche quest’anno a Suns Europe
Una voce di rara eleganza e dolcezza, quella di Lia Sampai (Paesi Catalani), che ha conquistato sia...
Landucci: "Grazie ai medici: hanno rimesso in piedi Pulisic. Questa squadra non molla mai"
Il vice di Allegri: "Grazie ai medici: hanno rimesso in piedi Pulisic. Questa squadra non molla mai"
Orario St. Polten Juventus Women: quando si gioca il match di Women’s Champions League delle bianconere
di Redazione JuventusNews24Orario St. Polten Juventus Women: quando si gioca il match di Women's Cha...
Natale a Pastena
Pastena si accende di Natale: tra Babbo Natale, presepi e sapori di infanzia Un calendario di even...
Il Milan risorge, senza Leao: perché è meglio senza il portoghese
L'infortunio del fuoriclasse, incredibilmente, spalanca al Diavolo le porte della rimonta: cosa cam...
Incendio nel deposito Atm di via Messina: danneggiati 5 tram. Incerte le cause del rogo
Milano – Un principio di incendio si è verificato questa sera all'interno del deposito di via Messi...
“Salve o Vita! Slanci, visioni e tormenti del giovane Carlo Michelstaedter”
"Salve o Vita! Slanci, visioni e tormenti del giovane Carlo Michelstaedter" va in scena a Gorizia i...
Perché il crollo di reichenbach di sherlock è il finale perfetto
I finali delle serie televisive rappresentano uno degli aspetti più discussi e determinanti nella v...
L’Europa costretta a ballare da sola
«La Russia è isolata», era il mantra fino a poco tempo fa dei sostenitori della sanguinosa guerra d...
Mosca: "Se l'Europa vuole salvarsi ascolti Trump". Nuovo attacco del presidente Usa all'Europa
AGI - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accusato l'Europa di andare in "direzioni s...
Torino, Cairo sicuro: «Baroni non è in discussione, ora testa alla Cremonese» – VIDEO
Urbano Cairo è intervenuto dopo Torino Milan 2-3, ecco le dichiarazioni del patron granata, dal fut...
“Non ci sono soldi”: la risposta della Balivo scatena la Lucarelli sul dramma delle decorazioni Natalizie
Selvaggia Lucarelli ha lanciato una nuova frecciatina a Caterina Balivo, stavolta sull'assenza di d...
Natale a Veroli
La Città di Veroli presenta il programma "Natale a Veroli", un cartellone ricco e partecipato che,...
Juventus: rivoluzione in vista?
La Juventus è tornata da Napoli con le ossa rotte (2-1) e, soprattutto, con la certezza che la pazi...
Russia, Putin concede cittadinanza a due italiani
(Adnkronos) – Vladimir Putin concede la cittadinanza russa a due italiani e la notizia viene eviden...
Ricci nel post partita di Torino Milan: “Meno male che Pulisic aveva la febbre! Fa la differenza”
Samuele Ricci, centrocampista rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Torino-Milan, partita della 14...
Muggiò, la morte giallo di Giovanna Piras: serratura sparita, casa a soqquadro e un silenzio che non torna
Il ritrovamento e i primi interrogativi Giovanna Piras, 76 anni, è stata rinvenuta senza vita ne...
Pronostici di oggi 9 dicembre: Inter Liverpool e Atalanta Chelsea
Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 9 dicembre. Inter-Liverpool e Atalanta Chelsea so...
Landucci a Sky: «Questo Milan non molla mai, ma c’è bisogno che torni Allegri! Mi sono rotto un po’ le scatole, ecco come sta Leao»
di Redazione Inter News 24Il viceallenatore del Milan, Marco Landucci, ha voluto dire la sua dopo la...
Rabiot dopo Torino Milan: «Queste partite possono cambiare la stagione! Vi svelo cosa ci siamo detti nello spogliatoio all’intervallo»
di Redazione Inter News 24Il centrocampista del Milan, Adrien Rabiot, ha voluto dire la sua dopo la ...
Clint eastwood e il regista gotico per un western soprannaturale che non è mai stato realizzato
Il mondo del cinema ha visto numerosi tentativi di realizzare progetti audaci e innovativi, ma alcu...
Estrazioni Eurojackpot 9 Dicembre 2025: Numeri Vincenti, Jackpot e Quote Ufficiali
Estrazioni Eurojackpot 9 Dicembre 2025 in tempo reale: qui trovi tutti i numeri vincenti. L'Euroj...
Torino Milan 2 3, Allegri vince in rimonta grazie a Pulisic e torna in vetta
(Adnkronos) – Il Milan vince in rimonta 3-2 sul campo del Torino nel posticipo della 14esima giornat...
Colleferro, "Noi siamo futuro"
"La Farandola", nella sua nuova veste giuridica di APS, dopo più di un decennio di attività come a...
Incidente nella Galleria della Reggia di Caserta, Porsche contro Fiat 500, morto l’uomo alla guida dell’utilitaria
Scontro mortale nella galleria sotto la Reggia, impatto fra auto di lusso e utilitaria, morta una p...
Roma celebra l’Immacolata: albero acceso e tradizioni in città
Il giorno dell'Immacolata per tradizione rappresenta l'inizio del periodo natalizio: nelle case si ...