Prevenzione oncologica a Piazza Cairoli un open day contro la lotta ai tumori
Un pomeriggio dedicato alla prevenzione e alla lotta ai tumori, proprio nel cuore di Messina. La Fondazione Siciliana per l’Oncologia, in collaborazione con l’Oncologia Medica dell’ Azienda Ospedaliera Papardo e con il patrocinio del comune di Messina, promuove un incontro aperto alla. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Rotary Club, grande successo per giornata di prevenzione oncologica e convegno scientifico
Prevenzione in prima linea: al via la campagna oncologica per tiroide e testicoli
Domani appuntamento con Massimo Martire su Canale Italia: prevenzione oncologica, associazionismo e protezione dei giovani online
?RITORNA A SOLARINO L’UNITÀ MOBILE PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA Nell’ambito del programma di potenziamento degli screening oncologici promosso dall’ASP di Siracusa con il Centro Gestionale Screening, nei prossimi giorni sarà riavviat - facebook.com Vai su Facebook
Velletri, oltre 70 controlli effettuati col service del Lions Club in piazza Cairoli. Individuate 6 patologie gravi - Oltre 70 controlli gratuiti e 6 patologie gravi individuate durante lo screening diabete e udito del Lions Club Velletri Host Colli Albani in piazza Cairoli ... Riporta castellinotizie.it
