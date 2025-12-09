Prevenzione e servizio al territorio volontari della Pubblica Valtrebbia in piazza a Travo

Il 8 dicembre, i volontari della Pubblica Assistenza e Soccorso Valtrebbia hanno partecipato in piazza a Travo, durante il mercato mensile “Travo Agricola Artigiana”. L'iniziativa ha visto la presenza dei militi per promuovere la prevenzione e offrire servizi al territorio, rafforzando il legame con la comunità locale e sensibilizzando sull’importanza della prevenzione nel quotidiano.

La mattina dell'8 dicembre i militi della Pubblica Assistenza e soccorso Valtrebbia sono stati presenti in piazza a Travo, in occasione del mercato mensile “Travo Agricola Artigiana”. Si sono messi a disposizione della popolazione per un controllo gratuito dei parametri vitali (pressione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

