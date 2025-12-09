Presepi di Cracovia a Firenze | in mostra le opere patrimonio dell’Unesco

FIRENZE – La mostra dei presepi di Cracovia a Firenze porta nel centro storico una delle tradizioni natalizie più riconoscibili della cultura polacca. Le opere, patrimonio Unesco dal 2018, sono esposte fino al 6 gennaio nella chiesa di Santa Felicita per celebrare i 40 anni del patto di amicizia tra Firenze e Cracovia. All’inaugurazione hanno partecipato il console generale della Repubblica di Polonia in Roma Bartosz Skwarczy?ski, il console onorario a Firenze Stefano Barlacchi e la vicesindaca Paola Galgani. L’iniziativa è promossa dal consolato onorario della Repubblica di Polonia in Firenze e Toscana, in collaborazione con il museo di Cracovia, l’ Istituto polacco di Roma, l’ ambasciata di Polonia a Roma e il Comune di Firenze. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it