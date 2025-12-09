Presentazioni reading incontri con gli autori | a Narni c’è il Festival del libro e della lettura

La cultura letteraria torna a vivere nelle piazze e nei palazzi storici di Narni con il Festival del libro e della lettura. L’iniziativa è promossa dall’associazione Centro europeo di cultura letteraria in collaborazione con AssminervA – sezione minervAArte e il Comune di Narni. L’appuntamento è. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Anche a DICEMBRE, La Vaccheria continua a essere un punto di riferimento per la cultura a Roma, offrendo un calendario ricco di eventi tra mostre d’arte, presentazioni di libri, reading di poesia, giochi da tavolo e concerti. Un’opportunità unica per immergers - facebook.com Vai su Facebook

Incontri, presentazioni e libri, cosa propone la settimana - Libri, incontri, conferenze, presentazioni e appuntamenti letterari per grandi e piccini: tutto il programma previsto per i prossimi giorni ... Come scrive ciaocomo.it