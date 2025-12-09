Presentazioni reading incontri con gli autori | a Narni c’è il Festival del libro e della lettura
La cultura letteraria torna a vivere nelle piazze e nei palazzi storici di Narni con il Festival del libro e della lettura. L’iniziativa è promossa dall’associazione Centro europeo di cultura letteraria in collaborazione con AssminervA – sezione minervAArte e il Comune di Narni. L’appuntamento è. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Anche a DICEMBRE, La Vaccheria continua a essere un punto di riferimento per la cultura a Roma, offrendo un calendario ricco di eventi tra mostre d’arte, presentazioni di libri, reading di poesia, giochi da tavolo e concerti. Un’opportunità unica per immergers - facebook.com Vai su Facebook
Incontri, presentazioni e libri, cosa propone la settimana - Libri, incontri, conferenze, presentazioni e appuntamenti letterari per grandi e piccini: tutto il programma previsto per i prossimi giorni ... Come scrive ciaocomo.it
Verso una Moda Circolare: Opportunità e Sfide nel Settore della Sostenibilità Fashion donnemagazine.it
Violenza domestica e stalking: a Sant’Agata de’ Goti la firma del protocollo tra Questura di Benevento, Acli ... anteprima24.it
Il mito di Giulietta minacciato dal vil denaro? A Verona ora servono 12 euro per toccare la statua quotidiano.net
1MNext 2026, aperte le iscrizioni al contest per esibirsi al Primo Maggio di Roma spettacolo.eu
Roberto Palumbo sospeso dall'Asl, aperto un fascicolo: «Non faremo sconti a nessuno, ma senza rischiare la ... leggo.it
La classifica dei migliori ospedali italiani lettera43.it
Sci di fondo, Maria Gismondi riaccende la fiamma azzurra al femminile. Brillerà anche a Davos? oasport.it
Violenza domestica e stalking: a Sant’Agata de’ Goti la firma del protocollo tra Questura di Benevento, Acli ... anteprima24.it
Il mito di Giulietta minacciato dal vil denaro? A Verona ora servono 12 euro per toccare la statua quotidiano.net
1MNext 2026, aperte le iscrizioni al contest per esibirsi al Primo Maggio di Roma spettacolo.eu
Roberto Palumbo sospeso dall'Asl, aperto un fascicolo: «Non faremo sconti a nessuno, ma senza rischiare la ... leggo.it
La classifica dei migliori ospedali italiani lettera43.it
Sci di fondo, Maria Gismondi riaccende la fiamma azzurra al femminile. Brillerà anche a Davos? oasport.it