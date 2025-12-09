Prenota il tuo Babbo Natale | arriverà nelle vostre case a consegnare i doni

Lecceprima.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest’anno a Nardò, la magia del Natale arriva direttamente a casa vostra grazie all’iniziativa Baby Party. Babbo Natale farà visita alle famiglie per consegnare doni e creare ricordi speciali, regalando un’esperienza indimenticabile a grandi e piccini. Prenotate ora e rendete ancora più speciale questa festa!

NARDO' - Anche quest’anno la magia del Natale può bussare direttamente alla porta di casa vostra! A Nardò, grazie all’iniziativa Baby Party, Babbo Natale farà visita alle famiglie per regalare un momento indimenticabile a grandi e piccini. Durante la vigilia di Natale, il 24 dicembre, oppure la. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Babbo Natale: chi è davvero e cosa rappresenta per i bambini - Quando si parla di Natale, lo scampanellio delle sue renne e il suo noto verso “ohohooh”, arrivano immediatamente nell’immaginario di grandi e bambini: la magia di Babbo Natale innegabilmente fa parte ... Lo riporta dilei.it