Prende la compagna a pugni in faccia | la figlioletta chiama il 112 e lo fa arrestare

Ha maltrattato la compagna e, per impedirle di chiamare aiuto, l'ha afferrata per il collo e l'ha colpita con calci e pugni, rompendole gli occhiali. Infine le ha tolto il telefono cellulare. La violenza è avvenuta nei giorni scorsi a Crispiano, in provincia di Taranto: a lanciare l'allarme è. 🔗 Leggi su Today.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Prende a martellate la macchina del “fidanzato” dell’ex compagna, in Ciociaria arrestato - facebook.com Vai su Facebook

Thuram si prende sempre cura dei compagni Vai su X

Afferra la compagna per il collo e la prende a pugni in faccia, la figlia vede tutto e chiama il 112. Le violenze per 15 anni - Violenza e minacce a più riprese nei confronti della donna, anche davanti alla figlia minorenne. Come scrive leggo.it