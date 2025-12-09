Premio VitArte 2025 | Lucio Di Mauro tra i protagonisti dell’arte e della cultura siciliana

San Gregorio di Catania – Venerdì 12 dicembre alle ore 18:30, l’Auditorium C.A. Dalla Chiesa ospiterà la XXIII edizione del Premio VitArte – Memorial Gaetano Puglisi, evento dedicato all’elogio dell’arte e della cultura. Tra i premiati di quest’anno figura Lucio Di Mauro, noto giornalista e conduttore televisivo (firma storica di La Prima Pagina, sin dal 2009), che riceverà il riconoscimento per il suo impegno nella valorizzazione culturale della Sicilia. Il premio celebra “L’Incomparabile Bellezza della Sicilia che AmiAmo”, rendendo omaggio a chi contribuisce alla promozione artistica, culturale e sociale del territorio. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

