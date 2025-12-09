Premio regionale per il centro Evelina Taddei

Il Centro di Cultura Socio Sanitaria "Evelina Taddei" è stato premiato nell’ambito dell’evento “ Best Practices Socio-Sanitarie in Regione Lombardia: misurare per innovare“, tenutosi presso la Liuc Università Cattaneo di Varese. Il modello del Ccss è stato insignito del premio nella sezione "Progettualità in divenire", a conferma del suo ruolo di avanguardia nell’integrazione tra servizi sociali e sanitari. Il premio celebra ufficialmente il riconoscimento del CCSS come Spoke della Casa di Comunità di Rozzano (ASST Melegnano e Martesana). Questo traguardo, frutto di un lungo percorso iniziato nel 2020 dall’Amministrazione Comunale, è un primo riconoscimento ufficiale per la creazione di un efficace sistema di collaborazione con le aziende territoriali che rafforza l’offerta dei servizi sanitari nel Sud milanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

